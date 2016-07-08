Порошенко: Только Украина может поделиться с НАТО опытом противостояния России

Об этом говорится в статье президента Украины Петра Порошенко для The Wall Street Journal.

По его словам, коллективная безопасность НАТО также могла бы извлечь пользу из опыта и разведданных Украины.

«Агрессия России на восточном фланге территории НАТО является агрессией не только против Украины, но и против западного мира. Однако ни одна из стран НАТО не имеет опыта ведения реальных боевых действий против современной российской армии, а у Украины он есть», - заявил Порошенко.

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«Только глубокое партнерство между НАТО и Украиной будет способствовать стабильности в Украине, Восточной Европе, Черноморском регионе и трансатлантическом регионе в целом», - считает президент.

По его убеждению, поддержка со стороны НАТО является необходимой частью решения угроз безопасности для Украины.