НАТО на саммите в Варшаве примет решение об усилении присутствия в Балтии и Польше

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом на экспертном форуме "НАТО на защите мира" перед началом саммита в Варшаве сообщил генеральный секретарь Организации Йенс Столтенберг.

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"Сегодня мы договоримся усилить наше присутствие на востоке альянса - в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. В каждой из стран мы развернем по принципу ротации надежный, многонациональный батальон. Это будет четким сигналом того, что нападение на одного союзника встретит ответ всех сил Альянса", - сказал он.

При этом генсек поблагодарил Канаду, Германию, Великобританию и США, которые взяли на себя ведущую роль в формировании этих батальонов.

Столтенберг также отметил, что сегодня также будет принято решение об усилении присутствия Альянса на юго-востоке, в частности, преобразовав румынскую бригаду в многонациональную.

Напомним,сегодня в Варшаве начнет работу двухдневный саммит Североатлантического альянса на уровне глав государств и правительств, в рамках которого состоится заседание Комиссии Украина-НАТО.