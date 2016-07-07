"Поддержка агрессора": Украина выразила протест из-за резолюции Кипра по снятию санкций с России

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается в сообщении, «несмотря на то, что сама резолюция не имеет юридически обязывающего характера, сам факт ее принятия вызывает обеспокоенность. Он свидетельствует о пренебрежении отдельными кипрскими депутатами основополагающими принципами межгосударственных отношений, основанных на международном праве. Такая позиция является ничем иным, как опосредованной поддержкой действий агрессора».

Читайте такжеВеликобритания опасается, что Brexit ослабит позицию ЕС в отношении России

В МИД отмечают, что «недавние решения Европейского Союза продлить санкции против Российской Федерации в очередной раз показали единство европейского демократического сообщества в осуждении агрессии Кремля».

И также в дипломатическом ведомстве рассчитывают на то, что «Правительство Республики Кипр, которое поддержал данное решение Европейского Союза, будет твердо оставаться на позициях международного права и уважения к европейским ценностям и в дальнейшем будет поддерживать международные усилия с целью прекращения агрессии РФ в отношении Украины».