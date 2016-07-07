Керри: самый быстрый путь к решению ситуации на Донбассе заключается в полном выполнении Минских соглашений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Керри сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

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"Во время наших встреч сегодня мы также обсуждали ситуацию на востоке Украины. Как я говорил неоднократно, самый быстрый путь по-настоящему разрешить конфликт пролегает через полное выполнение Минских соглашений", - отметил Керри.

Он подчеркнул, что не должно быть сомнений относительно тех требований, которые необходимы для внедрения Минских соглашений.

По словам Керри, речь идет о настоящем режиме прекращения огня на линии соприкосновения, о неограниченном доступе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всем районам Донбасса, включая украинско-российскую границу, о возвращении всех заложников, о свободных и справедливых выборах на Донбассе, которые соответствуют стандартам ОБСЕ и украинской Конституции, о выводе всего иностранного вооружения и сил.

"И в конечном итоге - возвращение Украине суверенитета в пределах ее международно признанной границы", - подчеркнул Керри.