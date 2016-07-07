Керри считает, что за очень короткое время можно начать полное выполнение Минских соглашений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

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Секретарь Госдепартамента прокомментировал перспективы завершения выполнения компонента безопасности Минских соглашений до окончания пребывания у власти действующей администрации президента Барака Обамы.

"Я уверен, что за время, что у нас осталось, есть возможность за очень короткий период начать полную имплементацию (Минских соглашений - УНИАН)", - заявил Керри.

Он выразил убеждение, что "необходимо найти способ для продвижения дальше, который объединил бы интересы всех сторон справедливым и разумным образом".

В то же время Керри подчеркнул, что президент Порошенко уже достиг большого прогресса в выполнении Минских соглашений, и в частности, что касается их политических аспектов.