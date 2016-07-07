Керри считает, что за очень короткое время можно начать полное выполнение Минских соглашений
Секретарь Государственного департамента США Джон Керри считает, что за очень короткое время можно начать полное выполнение Минских соглашений.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.
Читайте такжеКерри рассказал, о чем будут говорить лидеры США, Германии, Франции и Украины на встрече в Варшаве
Секретарь Госдепартамента прокомментировал перспективы завершения выполнения компонента безопасности Минских соглашений до окончания пребывания у власти действующей администрации президента Барака Обамы.
"Я уверен, что за время, что у нас осталось, есть возможность за очень короткий период начать полную имплементацию (Минских соглашений - УНИАН)", - заявил Керри.
Он выразил убеждение, что "необходимо найти способ для продвижения дальше, который объединил бы интересы всех сторон справедливым и разумным образом".
В то же время Керри подчеркнул, что президент Порошенко уже достиг большого прогресса в выполнении Минских соглашений, и в частности, что касается их политических аспектов.