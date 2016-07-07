Санкции продолжатся в случае отказа РФ урегулировать ситуацию на Донбассе и вокруг Крыма - Керри

Как передает корреспондент УНИАН, об этом госсекретарь США Джон Керри сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Петром Порошенко.

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"Если Россия выберет путь деэскалации и полного выполнения Минска, международное сообщество, все мы будем приветствовать это. И мы обязуемся тесно сотрудничать с президентом Петром Порошенко, чтобы убедиться, что его правительство и Украина прилагают свои усилия для соблюдения выполнения Минских обязательств", - заявил Керри.

"Если Россия не будет двигаться в направлении принятия этой возможности для деэскалации, тогда санкции будут оставаться в силе", - подчеркнул Джон Керри.

В то же время он отметил, что это касается и Крыма. "С самого начала конфликта, с самого начала, когда Россия вошла в Крым, США постоянно заявляли, что мы не признавали и не признаем российскую попытку аннексии", - сказал госсекретарь.

По его словам, "наши санкции, введенные из-за вопросов Крыма, будут сохраняться в силе, пока в конечном итоге эта проблема не будет решена".