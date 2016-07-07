Керри рассказал, о чем будут говорить лидеры США, Германии, Франции и Украины на встрече в Варшаве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом госсекретарь США Джон Керри сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Петром Порошенко.

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"В Варшаве США продолжат работу с Германией и Францией для того, чтобы наметить направление с президентом Петром Порошенко и его командой для обеспечения необходимого уровня безопасности, который даст возможность провести выборы, а по другим аспектам Минска - продвинуться дальше", - подчеркнул Джон Керри.

Как сообщал УНИАН, сегодня госсеркетарь США также заявлял, что самый быстрый путь к урегулированию ситуации на Донбассе заключается в полном выполнении Минских соглашений. По его словам, не должно быть сомнений по тем требованиям, которые необходимы для их выполнения. По словам Керри, речь идет о настоящем режиме прекращения огня на линии соприкосновения, о неограниченном доступе миссии ОБСЕ ко всем районам Донбасса, включая украинско-российскую границу, о возвращении всех заложников, о свободных и справедливых выборах на Донбассе, которые соответствуют стандартам ОБСЕ и украинской Конституции, о выводе всего иностранного вооружения и сил. "И в конечном итоге - возвращение Украине суверенитета в пределах ее международно признанной границы", - подчеркнул Джон Керри.