Керри посетит Украину 7 июля, чтобы обсудить реформы и реализацию Минских соглашений – Госдеп
23:44, 30 июня 2016Политика
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Государственный секретарь США Джон Керри 7 июля посетит Украину для встреч с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, чтобы обсудить реформы и реализацию Минских соглашений.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в Госдепартаменте США.
«Секретарь Керри отправится в Киев (Украина) 7 июля, где он встретится с президентом Порошенко, премьер-министром Гройсманом и другими украинскими лидерами, чтобы обсудить прогресс в реформах, реализацию Минских соглашений и другие вопросы», - говорится в сообщении.
Также перед визитом в Украину 6 июля Керри посетит Грузию, где встретится с премьер-министром страны Георгий Квирикашвили.
Кроме того госсекретарь Керри 8 июля будет сопровождать президента США Барака Обаму во время саммита НАТО в Варшаве.
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