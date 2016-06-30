Керри посетит Украину 7 июля, чтобы обсудить реформы и реализацию Минских соглашений – Госдеп

Об этом УНИАН сообщили в Госдепартаменте США.

«Секретарь Керри отправится в Киев (Украина) 7 июля, где он встретится с президентом Порошенко, премьер-министром Гройсманом и другими украинскими лидерами, чтобы обсудить прогресс в реформах, реализацию Минских соглашений и другие вопросы», - говорится в сообщении.

Также перед визитом в Украину 6 июля Керри посетит Грузию, где встретится с премьер-министром страны Георгий Квирикашвили.

Кроме того госсекретарь Керри 8 июля будет сопровождать президента США Барака Обаму во время саммита НАТО в Варшаве.