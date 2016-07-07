Порошенко: Нигде в Европе нет столько веры в ЕС, сколько в Украине

"Украина является частью Европы, глубоко осознавая свои собственные грехи, - и она хочет двигаться вперед. Несмотря на войну, несмотря на кризис веры в Европе, никакая цена не слишком высока для украинцев, чтобы стать лучшим народом. Brexit или нет, кризис или нет, война или нет, мы будем идти по пути интеграции в ЕС. Что означает: больше справедливости и уважения, меньше коррупции и постсоветской абсурдности", - пишет Порошенко на сайте Politico.

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"Везде, где европейская идея отступает, она оставляет вакуум, который наполняется чем-то до боли знакомым в истории Европы: национальным эгоизмом. Европейская идея не заменяется чем-то новым - далеко от этого. Она заменяется жадностью и ограниченностью, замаскированной под прагматизм. Мы не говорим о черчиллевском прагматизме и видении. Те, кто требует выхода из ЕС - не провидцы, а люди, которые жаждут больше власти и меньше ответственности", - утверждает президент Украины.

По его словам, как Западная, так и Восточная Европа страдают от "лихорадки Brexit".

"Украина сегодня призывает к возврату к нормальным отношениям с Россией, когда Кремль все еще далек от выполнения своих обязательств", - отмечает Порошенко.

"Нигде в Европе вы не увидите столько веры в ЕС, сколько в Украине. Не потому, что мы не знаем о недостатках ЕС, а потому, что все мы очень хорошо знаем альтернативы", - пишет президент.