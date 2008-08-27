Тарас Чорновил пошел против Виктора Януковича

Вчера Украина отказалась поддержать Россию и признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Министерство иностранных дел назвало этот поступок российских властей "авантюрным решением". На стороне Москвы выступила оппозиционная Партия регионов, чей лидер Виктор Янукович призвал Украину последовать примеру России.

Однако не все в Партии регионов придерживаются позиции лидера фракции. "Я считаю, что мы, как и в случае с Косово, должны строго придерживаться механизма провозглашения независимости государств, определенного международным правом. В данном случае этот механизм был абсолютно проигнорирован, поэтому никоим образом нельзя признавать ни Южную Осетию, ни Абхазию",– заявил первый заместитель главы парламентского комитета по иностранным делам Тарас Чорновил, который также уверен в том, что признанием независимости Южной Осетии и Абхазии "мы откроем для себя проблему Крыма и Приднестровья". "В этом случае из замороженного конфликта на нашей границе может появиться горячая боевая точка",– подчеркнул Тарас Чорновил.

Коммерсант-Украина