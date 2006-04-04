Литвин советует регионалам разобраться между собой

Фракция Партии регионов “Регионы Украины” требует сегодня закрыть последнюю сессию Верховной Рады четвертого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании ВР народный депутат, член фракции “Регионы Украины” Николай КОМАР.

По его словам, фракция подготовила два проекта постановления, которые предлагают сегодня закрыть сессию ВР.

Первый проект постановления предусматривает, что парламентские слушания, запланированные на 26 апреля и посвященные 20-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, будут проводиться в режиме общественных слушаний, и тогда, по словам Н.КОМАРА, продолжать сессию нет необходимости.

Второе постановление касается непосредственно закрытия сессии сегодня. Он подчеркнул, что это требование двух фракций – “Регионов Украины” и СДПУ(о).

Председатель ВР Владимир ЛИТВИН посоветовал членам фракции “Регионы Украины” разобраться между собой. Поскольку именно по требованию ее представителей в сегодняшнюю повестку дня были включены многие законопроекты.

Относительно проектов постановлений о закрытии сессии, В.ЛИТВИН заметил, что сначала необходимо, чтобы их рассмотрел Регламентный комитет ВР. «У вас с колес может появляться много проекты, чтобы удовлетворить ваши политические амбиции», - отметил спикер.

После этого он объявил, что утреннее заседание парламента закрыто.

Заседание будет продолжено в 16.00.

Как сообщал УНИАН, вчера, 3 апреля, первый вице-спикер парламента Адам МАРТЫНЮК заявил, что последняя сессия Верховной Рады Украины четвертого созыва не будет закрываться по крайней мере до 26 апреля. По его словам, Согласительный совет лидеров групп и фракций принял решение не закрывать сессию завтра, 4 апреля, поскольку на 26 апреля запланированы парламентские слушания относительно Чернобыльской катастрофы и в случае закрытия сессии они были бы нелегитимными.

Кроме того, А.МАРТЫНЮК не исключил, что в случае принятия решения о пересчете голосов избирателей действующей Верховной Раде Украины придется работать еще не один месяц, а, возможно, и год.