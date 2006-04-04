Литвин считает выборы сфальсифицированными

Подсчет голосов во время парламентских выборов был сфальсифицирован.

Об этом заявил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН перед голосованием за постановления, которые касаются пересчета голосов избирателей, передает корреспондент УНИАН.

В.ЛИТВИН отметил, что это происходило «за счет применения новой технологии». Он сказал, что во время президентских выборов Верховная Рада приняла постановление и вмешалась в ситуацию с подсчетом голосов. По его словам, никто тогда не говорил о нарушении законодательства Украины. В.ЛИТВИН сказал, что «те, кто активно выступает против проведения пересчета голосов и активно “педалирует” тему закона, очевидно, имеют основания для опасений». Председатель ВР также подчеркнул, что эти политические силы «побаиваются подсчета голосов, поскольку будет установлена истина». В.ЛИТВИН отметил, что голосование в Украине было «свободным и демократичным» и это уже фактически признало международное сообщество. По его словам, по-другому не могло быть, особенно после выборов, «которые происходили, скажем, в Беларуси».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что во время президентской кампании именно парламент принял политическое решение, а уже тогда Верховный Суд принял «политико-правовое решение». Подчеркнув, что на сегодня судами фактически «блокируется пересчет голосов», он привел пример Харькова, где комиссией принято решение о пересчете голосов, а судом запрещено это делать. «Мировая практика действительно не знает пересчета голосов, но мировая практика не знает украинской практики», - отметил В.ЛИТВИН и добавил, что сегодня все свелось к одному - «как одним удержаться во власти, а другим, как захватить власть».

«Никто не говорит о том, что же ожидает Украину», - сказал В.ЛИТВИН.