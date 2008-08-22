Эксперты назвали главных виновников кризиса в политике

Главными виновниками нынешних кризисных явлений в украинском политикуме эксперты называют Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, бизнес-группы, которые борются за доступ к экономическим ресурсам, и Секретариат Президента и его главу Виктора БАЛОГУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют обнародованные сегодня результаты экспертного опроса, проведенного фондом “Демократические инициативы” в июне-июле этого года. Фонд опросил экспертов-политологов и социологов по поводу современного кризиса в Украине. Всего было получено 30 ответов.

Согласно опросу, 22 эксперта считают, что наиболее виновным в нынешних кризисных явлениях в украинском политикуме является Президент В.ЮЩЕНКО, 16 экспертов - бизнес-группы, которые борются за доступ к экономическим ресурсам, 12 - Секретариат Президента и В.БАЛОГА, 10 - премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, 2 эксперта - БЮТ, 2 - Партия регионов, один - блок “Наша Украина - Народная самооборона”, один эксперт - “перебежчики”, которые вышли из коалиции.

Среди других виновников кризисных явлений были названы: вся политическая элита, лидер оппозиции Виктор ЯНУКОВИЧ, группы элит, которые возникли как сплав бизнес-политических интересов, которые борются за приватизацию государства, доминирование принципа политической целесообразности в деятельности политиков, преобладающая модель понимания высших жизненных ценностей - власть, деньги, слава, персональные амбиции и логика “римских легионеров”.

Мнения экспертов о том, правомерно ли говорить о нынешней ситуации в обществе как о кризисной, разделились: 13 экспертов считают, что общественно-политический кризис существует, еще 13 - что существует только политический кризис, а не общественный, 4 эксперта отдали голоса за то, что кризиса нет, есть обострение хронических болезней украинской политики.

Кроме того, 20 экспертов считают, что главными причинами нынешних кризисных явлений в политической жизни является борьба финансово-промышленных групп за доступ к экономическим ресурсам и бизнесовые преференции, 15 называют несуразную политическую реформу 2004 года, 11 - практически начало избирательной президентской кампании, 9 - выборы по сугубо партийным спискам и способ формирования этих списков, 6 - личные неприязненные отношения В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО, 6 - интриги Секретариата Президента, трое экспертов - хроническая продажность значительной части депутатского корпуса, двое - неудачная деятельность правительства и ухудшение экономической ситуации, один эксперт - нежелание и неумение Партии регионов работать в оппозиции, стремление во что бы то ни стало вернуться во власть.

Среди других причин кризисных явлений были названы: низкая политическая культура, слабость гражданского общества влиять на политические процессы, деятельность современной власти, “духовная, моральная, культурная деградация общества, ценностно-смысловых систем, сознательное и узаконенное применение манипуляционных технологий, направленных на расчленение общества с целью “разделяй и властвуй!”.