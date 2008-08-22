Спецпредставитель Ющенко снова отбыл в Грузию

Специальный представитель Президента Украины, заместитель министра иностранных дел Константин ЕЛИСЕЕВ для выполнения поручения главы государства Виктора ЮЩЕНКО отбыл сегодня в Грузию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, целью рабочего визита является проведение двусторонних встреч с руководством Грузии, изучение гуманитарной ситуации в регионе, а также мониторинг состояния выполнения договоренностей о прекращении военных действий, в том числе, о выводе российских войск.

Программой визита запланировано посещение пострадавших от конфликта территорий страны и лагеря для беженцев.

Предусматривается, что одной из главных тем встреч будет обсуждение возможных путей интернационализации международных миротворческих сил в регионе.

Как сообщал УНИАН, после начала военной операции в Грузии В.ЮЩЕНКО 8 августа уже направлял К.ЕЛИСЕЕВА в Тбилиси как своего Специального представителя.

Тогда в ходе поездки Специальный представитель также проводил консультации с руководством Грузии, представителями ОБСЕ и другими международными деятелями.