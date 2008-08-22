ПР хочет вписать внеблоковый статус в Конституцию

Фракция Партии регионов считает необходимым срочно начать политические консультации относительно принятия изменений в Конституцию Украины с целью определения внеблокового статуса Украины и недопущения участия высших руководителей государства в развязывании и втягивании государства в международные конфликты.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении фракции Партии регионов в Верховной Раде по поводу грузино-российского конфликта.

Также "регионалы" настаивают, чтобы в первый день сессии Верховной Рады депутаты рассмотрели вопрос грузино-осетинско-российского конфликта, дали оценку действиям действующей власти и проработали комплекс мер, направленных на возвращение украинско-российских отношений в русло добрососедского и взаимовыгодного диалога.

Партия регионов, среди прочего, призывает осудить любые попытки действовать в зонах „замороженных” конфликтов, в том числе на территории бывшего СССР, силовыми методами. Также считает необходимым поддержать проекты предложений международных организаций, определять будущий статус непризнанных государственных образований путем волеизъявления населения, проживающего на этих территориях.

Кроме того, депутаты ПР требуют запретить поставки украинского оружия в горячие точки, в частности в Грузию, и создать парламентскую временную следственную комиссию, которая расследовала бы факты продажи Грузии украинского оружия и участия украинских граждан в этом вооруженном конфликте.

Фракция Партии регионов также считает недопустимым выход за пределы своей компетенции руководства МИД в невзвешенных заявлениях, которые привели к существенному ухудшению украинско-российских отношений, и выступает за скорейшее принятие Закона „О принципах внутренней и внешней политики Украины”.

Отдельно депутаты-"регионалы" требуют от государственного руководства безотлагательно решить вопрос о назначении общенационального референдума по вопросу присоединения Украины к НАТО.

Также ПР обращается к мировому содружеству с предложением провести расследование преступления массовой гибели мирных граждан.