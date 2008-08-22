Тимошенко прибыла в Харьковскую область
11:13, 22 августа 2008Политика
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Премьер вручит грамоты
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО прибыла с рабочей поездкой в Харьковскую область.
Как сообщили УНИАН в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, в ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО примет участие в церемонии торжественного открытия движения транспорта на автомобильной дороге Харьков – Красноград – Перещепино.
Ю.ТИМОШЕНКО также ознакомится с ходом дорожно-строительных работ в Харьковской области и вручит почетные грамоты Кабинета министров лучшим работникам дорожно-строительной отрасли.
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