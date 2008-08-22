Тимошенко прибыла в Харьковскую область

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО прибыла с рабочей поездкой в Харьковскую область.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, в ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО примет участие в церемонии торжественного открытия движения транспорта на автомобильной дороге Харьков – Красноград – Перещепино.

Ю.ТИМОШЕНКО также ознакомится с ходом дорожно-строительных работ в Харьковской области и вручит почетные грамоты Кабинета министров лучшим работникам дорожно-строительной отрасли.