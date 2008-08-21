Ехануров подписал приказ о "правилах Ющенко" для ЧФ РФ

Сегодня, 21 августа, министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ подписал приказ “О вопросе перемещений, связанных с деятельностью воинских формирований Черноморского флота Российской Федерации вне мест их дислокации на территории Украины”.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, данный приказ был издан с целью реализации Указа Президента Украины №705/2008 “О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 августа 2008 года “О ситуации вокруг перемещений, связанных с деятельностью воинских формирований Черноморского флота Российской Федерации вне мест их дислокации на территории Украины”.

Согласно приказу, должностным лицом, отвечающим за организацию согласования с компетентными органами Украины перемещений, связанных с деятельностью воинских формирований Черноморского флота Российской Федерации вне мест их дислокации на территории Украины, определен первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (в соответствии с функциональными обязанностями).

Также приказом министра обороны Украины утверждены образцы документов, которые используются при предоставлении разрешения или отказе в разрешении на перемещения, связанные с деятельностью воинских формирований Черноморского флота Российской Федерации вне мест их дислокации на территории Украины.

Поскольку этот приказ подлежит обязательной государственной регистрации, он направлен в Министерство юстиции Украины. После регистрации он вступит в силу, отметили в Минобороны.