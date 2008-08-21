Украину разбил политический паралич - британский эксперт

Последние политические события в Украине производят впечатление полной беспомощности страны.

Об этом заявил в интервью Би-Би-Си руководитель программ по России и Евразии Королевского Института Международных отношений в Лондоне Джеймс ШЕРР.

По словам эксперта, он “читал в прессе, что Секретариат Президента отдал распоряжение Генпрокуратуре расследовать деятельность премьер-министра по обвинениям в государственной измене и коррупции. Это производит впечатление полной беспомощности Украины”.

Говоря относительно перспектив предоставления Украине ПДЧ в НАТО, Д.ШЕРР отметил, что “Украина может произвести впечатление на Россию и НАТО, только если справится со своими собственными слабостями”. Однако, по его словам, “Украина не только не делает этого в последнее время, но все эти слабости, даже в области обороны, усилились. Для всех очевидно, что политический паралич в Украине мешает стране защищать важные национальные интересы.”

С другой стороны, по мнению эксперта, Альянс также должен принять важные внутренние коллективные решения, которые до сих пор откладывались. “Поэтому ответственность за промедление с такими решениями относительно новых членов НАТО и промедление со стороны Украины лежит на Брюсселе и Киеве в равной степени”, - сказал Д.ШЕРР.