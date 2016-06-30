Разоблачение масштабной коррупционной схемы чиновников Санитарной службы Украины: полиция озвучила подробности (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В ДЗЭ установили, что должностные лица государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины совместно с директором департамента разработали преступную схему хищения и присвоения бюджетных средств.

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Также в коррупционной схеме замешаны и руководители областные санитарных лабораторий. Работникам службы безосновательно начисляли и выплачивали премии. Часть полученных денег руководители областных подразделений передавали указанным должностным лицам СЭС Украины.

По предварительной информации, сумма присвоенных средств составляет 400 тысяч гривень.

По данному факту Национальным антикоррупционным бюро Украины было открыто уголовное производство по ч.4 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Украины.

Ранее глава МВД Арсен Аваков сообщил, что главный санитарный врач Украины Святослав Протас и начальник департамента Санитарной службы Украины Александр Чепурной задержаны, также допрашиваются 19 областных главных санитарных врачей.