Главсанврач Украины Протас задержан за взяточничество и расхищение бюджета - Аваков

Об этом он сообщил своей странице в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Только что в рабочем кабинете задержан главный санитарный врач Украины Святослав Протас с начальником департамента Санитарной службы Украины Чепурным", - написал он.

По словам министра, "одновременно по всей стране проводятся обыски, допрашиваются 19 главных санитарных врачей областей, часть из которых также будут задержаны".

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"Группа чиновников во главе с Протасом, разработала и внедрила преступную схему по хищению крупной суммы бюджетных средств. На обналичивании и получении первого же транша похищенных средств (400 000 гривень) участники аферы были задержаны. Совместная операция проводилась и разрабатывалась Нацполицией и НАБУ. Отличный пример координированных совместных действий!", - рассказал глава МВД.

Аваков добавил, что Протас был задержан в собственном кабинете как организатор хищений.

"Он действовал цинично - предварительно сговорившись о том, как и по каким правилам будут похищаться и отмываться бюджетные деньги. Всем довели правило и "обязанности" - и все согласились участвовать в афере... И только один (!) сказал "нет", - подчеркнул министр.

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Глава ведомства также отметил, что оперативниками НАБУ и Нацполиции за время наблюдения было задокументировано 11 фактов вымогательства и получения Протасом от подчиненных взяток.

"Вот такое кодло... Будем выжигать гниль!", - добавил он.