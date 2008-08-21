Луценко говорит, что это он написал правила для ЧФ РФ, а ему не позвонили

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО называет несправедливыми обвинение в его адрес, что он якобы тормозит урегулирование вопроса о пребывании в Украине военнослужащих Черноморского флота РФ и членов их семей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на пресс-конференции в Харькове.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, он лично разрабатывал правила пребывания представителей этого воинского контингента, и когда по нему принималось решение, он постоянно находился в режиме телефонной связи, однако с ним никто не связывался по этому вопросу.

В связи с этим Ю.ЛУЦЕНКО, комментируя обвинение в его адрес в том, что он якобы не поддерживал соответствующего решения СНБО, заявил, что «это плохо характеризует работников Секретариата Президента. Работники Секретариата под руководством Виктора БАЛОГИ пытаются искать внутренних врагов. Это плохо характеризует нынешнюю политическую ситуацию». «Поэтому обвинять меня, - продолжил министр, - в том, что я каким-то образом пособничаю неурегулированности этого вопроса - аморально… Это свидетельствует о том, что кто-то решил сделать из нас непатриотов… Государство от этого страдает и этим могут воспользоваться недруги».

Как передает корреспондент УНИАН, 13 августа Президент Виктор ЮЩЕНКО утвердил решение СНБО о порядке пересечения государственной границы Украины военнослужащими, кораблями и летательными аппаратами Черноморского флота РФ.

По информации первого заместителя главы Секретариата Президента Украины Александра ШЛАПАКА, СНБО принял эти решения путем опроса. Решение поддержали 12 из 14 членов Совбеза. Не поддержали - премьер-министр и министр внутренних дел.

В тот же день Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что он не был предупрежден о проведении заседания СНБО.

Между тем в Аппарате СНБО утверждают, что до утра 13 августа 2008 года материалы относительно ЧФ РФ были под расписку разосланы в приемные всех членов СНБО Украины.