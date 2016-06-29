Олифер про итоги встречи в Минске: Освобождение заложников заблокировано

"Основной вопрос для украинской стороны - безопасность. На Донбассе продолжаются обстрелы из орудий, запрещенных Минскими договоренностями", - констатировала Олифер в записи на своей странице в Facebook.

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"Освобождение заложников заблокировано. За минувшую неделю мы получили тревожные сигналы об ухудшении ситуации с освобождением людей. К семьям поступает информация о том, что их родных перевели из здания Донецкого СБУ в помещение СИЗО. Украина требует от представителей ОРДЛО предоставить информацию о местонахождении наших граждан. Ранее украинская сторона предложила провести «день семьи», чтобы родственники с обеих сторон смогли проведать своих близких, но и по этой инициативе мы не получили ответа", - сообщила Олифер.

"Сложно проходит работа политической подгруппы. По инициативе украинской стороны на следующей встрече Трехсторонней контактной группы, которая запланирована на 13 июля, участники заседания должны обсудить создание подгруппы по восстановлению контроля Киева над украинско-российской государственной границей", - анонсировала представитель Кучмы.

"Представитель ОРДО сообщил, что информация о т.н. «национализации» не соответствует действительности", - рассказала Олифер о работе экономической подгруппы.