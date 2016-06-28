Порошенко не видит оснований ставить под сомнение парламентско-президентскую форму правления

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время торжественного заседания в Верховной Раде по случаю Дня Конституции Украины.

Читайте такжеВ Украине отмечают 20-летие действующей Конституции«Не вижу никаких оснований ставить под сомнение зафиксированную в действующей редакции Конституции форму правления», - заявил глава государства.

«Парламентско-президентская модель – это одно из последствий Революции достоинства, равно как индикатор нашей причастности к европейской политической культуре», - добавил Порошенко.