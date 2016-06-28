Порошенко не видит оснований ставить под сомнение парламентско-президентскую форму правления
12:41, 28 июня 2016Политика
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Президент Петр Порошенко не видит оснований ставить под сомнение парламентско-президентскую форму правления Украины.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время торжественного заседания в Верховной Раде по случаю Дня Конституции Украины.
Читайте такжеВ Украине отмечают 20-летие действующей Конституции«Не вижу никаких оснований ставить под сомнение зафиксированную в действующей редакции Конституции форму правления», - заявил глава государства.
«Парламентско-президентская модель – это одно из последствий Революции достоинства, равно как индикатор нашей причастности к европейской политической культуре», - добавил Порошенко.
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