НАТО в поддержку Грузии... призвало Россию обеспечить вывод войск

Страны-члены НАТО призвали Россию уважать мирный договор с Грузией и вывести свои войска, но прохладно отнеслись к требованию США снизить уровень отношений с Москвой.

Как сообщает агентство «Рейтер», об этом было объявлено на заседании Совета Североатлантического альянса сегодня в Брюсселе.

Перед началом заседания министр иностранных дел Великобритании Дэвид МИЛИБАНД заявил, что основной целью совещания является выразить поддержку Грузии как стране, которая стремится вступить в НАТО, и убедить Россию соблюдать соглашение, чтобы положить конец конфликту на Кавказе.

“Россия должна выполнять обязательства, о которых объявил Президент МЕДВЕДЕВ... Мы абсолютно уверены в том, что сила не может быть основой для установления новых линий вокруг России”, - заявил он журналистам.

В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЕР заявил, что вмешательство НАТО в регион конфликта было “очень ограниченным”.