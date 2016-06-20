В Германии заявили о готовности усилить санкции против России

Такова позиция канцлера ФРГ Ангелы Меркель, пишет Reuters.

"Санкции могут быть сняты, как только Россия выполнит эти обязательства", - сказал представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, подтвердив позицию, согласованную на заседании G7 в прошлом месяце.

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"Тем не менее, мы готовы принять дополнительные ограничительные меры, чтобы увеличить издержки для России, если ее действия вызовут такую необходимость", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году страны Запада ввели санкции против РФ за аннексию Крыма и агрессию против Украины. Власти России в ответ установили запрет на импорт в РФ продуктов питания из западных стран.

Позже США и ЕС привязали отмену санкций к выполнению Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.

31 июля истекает действие санкций ЕС против России. На следующей неделе Евросоюз должен принять решение о продлении этих санкций. Они предусматривают ограничение сотрудничества с российскими банками, импорта и экспорта, торговли, в частности, нефтью, газом и вооружениями.

17 июня Европейский Союз еще на год, до 24 июня 2017 года, продлил санкции, введенные из-за аннексии Россией Крыма и Севастополя.