В МИД отреагировали на визит Шойгу в оккупированный Крым, направив ноту протеста
МИД Украины выражает протест в связи с несогласованным с украинской стороной пребыванием 16 июня на суверенной территории Украины в ее международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и г. Севастополь, министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.
«Пребывания Шойгу на территории Автономной Республики Крым является откровенным пренебрежением со стороны российской власти государственным суверенитетом Украины, свидетельством нарушения со стороны Российской Федерации Устава ООН, принципов и норм международного права, сознательного игнорирования этой страной своих международных обязательств», - подчеркивается в сообщении.
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В МИД подчеркнули, что вся ответственность за эти и другие нарушения возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с нормами международного права, ее должностных лиц, а также незаконные «органы крымской власти» и их представителей, которые принимают незаконные решения и совершают противоправные действия.
Российскому внешнеполитическому ведомству отправлена соответствующая нота протеста, отметили в МИД Украины.