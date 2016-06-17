В МИД отреагировали на визит Шойгу в оккупированный Крым, направив ноту протеста

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

«Пребывания Шойгу на территории Автономной Республики Крым является откровенным пренебрежением со стороны российской власти государственным суверенитетом Украины, свидетельством нарушения со стороны Российской Федерации Устава ООН, принципов и норм международного права, сознательного игнорирования этой страной своих международных обязательств», - подчеркивается в сообщении.

Читайте такжеШойгу приехал в аннексированный Россией Крым

В МИД подчеркнули, что вся ответственность за эти и другие нарушения возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с нормами международного права, ее должностных лиц, а также незаконные «органы крымской власти» и их представителей, которые принимают незаконные решения и совершают противоправные действия.

Российскому внешнеполитическому ведомству отправлена соответствующая нота протеста, отметили в МИД Украины.