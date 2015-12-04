МИД Украины обвинило руководство РФ в демонстративном неуважении к Украине

Об этом сообщает пресс-службу МИД Украины.

"МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным осуществлением Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 2 декабря 2015 года несогласованного с Украиной визита на территорию Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.

В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что соответствующая нота протеста с требованием прекратить практику таких визитов и объяснить причины демонстративного неуважения российского руководства к действующему законодательства Украины и норм международного права направлено в МИД РФ.

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"В очередной раз подчеркиваем, что Автономная Республика Крым и г.Севастополь есть и будут оставаться неотъемлемой частью Украины и ее международно-признанных границах. Это признается всем цивилизованным миром, который дал надлежащую оценку действиям российской стороны и продолжает вводить ответные ограничительные меры", - заявили в МИД.

Также, дипломаты назвали "ничтожными" попытки Кремля интерпретировать эти несогласованные визиты в Украину как внутригосударственные поездки.

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Как сообщал УНИАН, 2 декабря президент России Владимир Путин прибыл в оккупированный им Крым, который оказался в энергоблокаде. Сразу из аэропорта Симферополя Путин отправился в "Крымэнерго", где принял участие в запуске первой нитки энергомоста на оккупированный полуостров.