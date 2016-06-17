Путин предупредил: возможно дальнейшее усиление геополитической напряженности в мире

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об это он сказал в ходе Петербургского экономического форума.

«С экономической неопределённостью, исчерпанием прежних источников роста в известной степени связана и нынешняя геополитическая напряжённость. Есть риск, что она может усилиться, даже искусственно провоцироваться. В наших общих интересах найти созидательный, конструктивный выход из этой ситуации», - сказал Путин.

«Ведущие страны мира ищут источники роста, и ищут в использовании, в капитализации колоссального технологического потенциала, который уже имеется и продолжает формироваться прежде всего в цифровых и промышленных технологиях, робототехнике, энергетике, биотехнологиях и медицине, в других сферах. Открытия в этих областях способны привести к настоящей технологической революции, к взрывному росту производительности труда. Это уже происходит и неизбежно произойдёт: неизбежно произойдёт реструктуризация целых отраслей, обесценятся многие производства и активы, изменится спрос на профессии и компетенции, обострится и конкуренция как на традиционных, так и на формирующихся рынках», - добавил он.

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По мнению Путина, уже сейчас «видны попытки закрепить за собой или даже монополизировать выгоду от технологий нового поколения. Отсюда и создание замкнутых регуляторных пространств с барьерами для перетока прорывных технологий в другие регионы мира с достаточно жёстким контролем над кооперационными цепочками для максимального извлечения технологической ренты».

«Мы дискутировали с коллегами, некоторые говорят, что это возможно. Я думаю, что нет. На какое‑то время можно сдержать распространение тех или иных технологий, но в современном мире удержать это в замкнутом пространстве, даже достаточно большом географически, невозможно. Это может привести к тому, эти попытки, что и сфера фундаментальной науки, открытая сегодня для обмена знаниями и информацией для совместных проектов, также может закрыться, и здесь тоже вырастут разделительные барьеры», - сказал он.

Путин отметил, что масштаб технологических, экономических задач и объективно складывающаяся ситуация сегодня – всё это имеет такой масштаб и такой характер, что развиваться эффективно можно только вместе, выстраивая кооперационные связи.

Ранее председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин на заседании президиума экономического совета уговаривал президента РФ Владимира Путина снизить геополитическую напряженность для сокращения технологического отставания.