В начале утреннего заседания Рады в сессионном зале чуть больше 100 народных депутатов (фото)
В начале утреннего заседания Верховной Рады в сессионном зале чуть больше 100 народных депутатов, хотя во время электронной регистрации высветилось 298.
Как передает корреспондент УНИАН, фракция “Радикальной партии” продолжает блокировать трибуну парламента.
На заседание прибыли члены правительства, но отсутствует премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который находится с визитом в США.
Как сообщал УНИАН, вчерашнее заседание Верховной Рады было досрочно закрыто из-за малого количества депутатов в зале.
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При этом вчера на условиях анонимности один из народных депутатов сообщил УНИАН, что группа парламентариев в 13:00 16 июня планировала вылететь чартерным рейсом на Евро-2016 во Францию, где в рамках финальной части Евро-2016 проходил матч между сборными Украины и Северной Ирландии. Игра началась в 19:00.
В то же время председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий утверждал, что работе парламента помешал не футбольный матч с участием Национальной сборной Украины, а отказ "Народного фронта" голосовать.