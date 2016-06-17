В начале утреннего заседания Рады в сессионном зале чуть больше 100 народных депутатов (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, фракция “Радикальной партии” продолжает блокировать трибуну парламента.

На заседание прибыли члены правительства, но отсутствует премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который находится с визитом в США.

Как сообщал УНИАН, вчерашнее заседание Верховной Рады было досрочно закрыто из-за малого количества депутатов в зале.

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При этом вчера на условиях анонимности один из народных депутатов сообщил УНИАН, что группа парламентариев в 13:00 16 июня планировала вылететь чартерным рейсом на Евро-2016 во Францию, где в рамках финальной части Евро-2016 проходил матч между сборными Украины и Северной Ирландии. Игра началась в 19:00.

В то же время председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий утверждал, что работе парламента помешал не футбольный матч с участием Национальной сборной Украины, а отказ "Народного фронта" голосовать.