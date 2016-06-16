Парубий надеется, что правоохранители не допустят побега Онищенко из Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире "5 канала".

Спикер отметил, что сегодня около 11-12 часов представление от ГПУ о снятии неприкосновенности с Онищенко, его задержании и аресте поступило в парламент. "К председателю Верховной Рады. Здесь же, безотлагательно, я даже на перемене просто вышел из зала для того, чтобы безотлагательно дать представление на Регламентный комитет", - сказал он.

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Парубий отметил необходимость соблюдения процедуры в этом вопросе, чтобы не было возможностей для обжалования решений. Так, у Онищенко есть 5 дней для предоставления письменных объяснений. "Я думаю, что Регламентный комитет в самый быстрый срок пройдет все процедуры и подаст представление в парламент", - отметил председатель ВР.

Со своей стороны, отметил спикер, он очень рассчитывает, что "украинские правоохранительные органы не допустят, чтобы этот человек мог покинуть пределы Украины на время прохождения тех процедур". "Украинский парламент свой вопрос быстро и эффективно выполнит, насколько это позволяет Регламент", - сказал Парубий и добавил, что процедуры могут завершиться ориентировочно в 10-дневный срок.

Спикер также отметил, что не располагает информацией, находится ли Онищенко в Украине.

Как сообщал УНИАН, вчера, 15 июня, НАБУ передало в Генпрокуратуру представление для подготовки материалов о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата от группы "Воля народа" Онищенко.

В течение дня в Киеве длился обыск помещений народного депутата.

Онищенко подозревают в присвоении государственного имущества. В деле фигурирует сумма в 3 млрд грн.

Сегодня, 16 июня представление Генпрокуратуры было зарегистрировано в Верховной Раде.