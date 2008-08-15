Высокие потери войск РФ связаны с тяжелыми боями в конце конфликта

Высокие потери среди российских военнослужащих на заключительном этапе военной операции в Южной Осетии объясняются интенсивностью боевых действий, заявил замначальника Генштаба РФ Анатолий Ноговицын.

"Боевые действия в заключительной стадии носили очень интенсивный характер с применением тяжелого вооружения с обеих сторон. Этим и объясняется увеличение числа жертв и поэтому, по решение Верховного Главнокомандующего, вчера мы объявили траур по погибшим, в том числе и среди гражданского населения", - сказал Ноговицын на пресс-конференции в РИА Новости, отвечая на вопрос, чем объясняются высокие потери среди российских военных на заключительном этапе операции.

Потери российских войск за все время конфликта составили 74 человека, 171 военнослужащий ранен.