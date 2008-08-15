Высокие потери войск РФ связаны с тяжелыми боями в конце конфликта

01:02, 15 августа 2008
Политика
4865 0

Обе стороны применяли тяжелое оружие

Высокие потери среди российских военнослужащих на заключительном этапе военной операции в Южной Осетии объясняются интенсивностью боевых действий, заявил замначальника Генштаба РФ Анатолий Ноговицын.

"Боевые действия в заключительной стадии носили очень интенсивный характер с применением тяжелого вооружения с обеих сторон. Этим и объясняется увеличение числа жертв и поэтому, по решение Верховного Главнокомандующего, вчера мы объявили траур по погибшим, в том числе и среди гражданского населения", - сказал Ноговицын на пресс-конференции в РИА Новости, отвечая на вопрос, чем объясняются высокие потери среди российских военных на заключительном этапе операции.

Потери российских войск за все время конфликта составили 74 человека, 171 военнослужащий ранен.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter