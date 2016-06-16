Рада отказалась включить в повестку дня законопроект о конфискации средств Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, всего 169 (при необходимом минимуме 226 - УНИАН) из 317 народных депутатов поддержали включение в повестку дня проекта закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания действенных механизмов, направленных на выявление имущества, приобретенного преступным или иным неправомерным путем, предотвращение его использования вопреки интересам общества и государства” (№4811).

Не голосовали в полном составе фракции “Оппозиционный блок”, “Батькивщина” группы “Видродження” и “Воля народа”. Из фракции “Самопомич” «за» проголосовали только два народных депутата.

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В то же время

15 июня Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект № 4811, что позволит вернуть в государственный бюджет арестованные средства режима Януковича и направить их на обеспечение государственного оборонного заказа.

Законопроект № 4811 был разработан группой народных депутатов взамен законопроекта №4057 о спецконфискации.

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Председатель комитета Сергей Пашинский отметил, что законопроект №4811 о гражданской спецконфискации "предоставит Генеральной прокуратуре Украины все необходимые механизмы, чтобы изъять эти средства из офшоров и направить их в бюджет".

Как сообщал УНИАН, в Transparency International отмечают, что международным судам нужны приговоры украинских судов для возможности возврата награбленных во времена режима Виктора Януковича средств.