США планируют выделить Украине 220 миллионов долларов - Байден

Об этом заявил вице-президент США Джо Байден в ходе встречи с украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом, передает РБК-Украина.

Ожидается, что деньги будут направлены на ускорение таможенной реформы. В том числе, речь идет о создании нового центра таможенного контроля, а также о предоставлении юридической, регулятивной и инфраструктурной поддержки.

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На выделенные деньги американские власти также ожидают от Украины борьбы с коррупцией: поддержки реформирования ключевых элементов системной системы, реализации конституционных поправок о правосудии, которые были приняты Верховной радой 2 июня, а также программы реформ украинского генпрокурора Юрия Луценко.

Также планируется расширить сотрудничество США с украинскими органами по борьбе с коррупцией, а также СМИ и гражданским обществом.

В начале месяца Вашингтон подписал соглашение о выделении Киеву транша кредитных гарантий в размере 1 млрд долларов. В Минфине Украины отмечали, что выпуск гарантированных США облигаций позволит привлечь в бюджет Украины средства, необходимые для поддержки наиболее уязвимых слоев населения, в том числе и тех, кто пострадал от повышения до рыночного уровня тарифов на газ.