Украина готова присоединиться к НАТО в обеспечении безопасности в Черноморском регионе - Полторак

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Брюсселе на пресс-конференции после завершения заседания Комиссии Украина-НАТО.

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"Что касается создания группировки в составе Румынии, Болгарии и Турции, то это страны Альянса. Мы готовы присоединиться к этому процессу, чтобы обеспечить безопасность в Черноморском регионе", - подчеркнул Полторак.

При этом он сообщил, что сотрудничество с Румынией, которая готова предоставить штаб-квартиру для бригады, является всесторонним. "Я думаю, что у нас есть перспективы развития наших отношений", - подчеркнул министр.

Ранее УНИАН сообщал, что североатлантический альянс рассматривает возможность увеличения своего присутствия в Черноморском регионе из-за действий России. По словам Столтенберга, в настоящее время страны-члены Альянса обсуждают предложение Румынии, которая может предоставить штаб-квартиру для бригады.