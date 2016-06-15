Комитет ВР по вопросам нацбезопасности поддержал законопроект о Силах специальных операций

Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат от БПП, Председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Фриз.

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Она, в частности, отметила, что закон Украины «О внесении изменений в Законы Украины насчет Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины» завершает первый важный этап законодательной работы по нормативно-правовому урегулированию деятельности этого важного рода сил Вооруженных сил Украины.

«Работа над ним длилась целый год и включала согласование позиций с МО, ГШ, Командованием Сил специальных операций ВСУ, СНБО, а также представителями командования SOCOM США, NATO Liason Office, Сил специальных операций США, Литвы, Великобритании. Надежда Савченко, Андрей Тетерук, Артур Герасимов, Андрей Левус, Татьяна Чорновил, Дмитрий Тымчук, Иван Винник, Павел Кишкарь стали соавторами. Также, в авторский коллектив вошли все участники рабочей группы», – написала парламентарий.

По убеждению Фриз принятие этого законопроекта позволит повысить потенциал ВСУ за счет появления в их составе действенного инструмента военно-силового сдерживания вооруженной агрессии или вооруженного конфликта, защиты суверенитета, территориальной целостности и национальных интересов Украины.

«Закон позволит достигать военно-политических и военно-стратегических целей, предвидеть и пресекать конфликты на ранней стадии возникновения, обеспечить наиболее эффективное использование возможностей Сил специальных операций, а также четкое и рациональное распределение их функций, задач и ответственности», – убеждена народный депутат.

Фриз также отметила, что впереди еще много работы по развитию Сил специальных операций, в частности, разработка нормативных актов, создание законодательных условий в социально-экономической сфере для функционирования ССО ВСУ и поощрения личного состава до прохождения службы в этих элитных подразделениях. «Но я убеждена в успехе этой работы, несмотря на грязное сопротивление агрессора», – добавила она.

Фриз также выразила убеждение, что несмотря на партийную и фракционную принадлежность, законопроект скоро будет рассмотрен и принят в сессионном зале.

«Мы должны сделать все для законодательного обеспечения деятельности Сил специальных операций. Этого ожидают от нас партнеры страны-члены НАТО, этого требует государство», – подчеркнула Ирина Фриз.