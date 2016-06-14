СМИ рассказали об "организаторах Бессарабии", на которых обменяли Солошенко и Афанасьева

Глищинская и Диденко были в числе организаторов и активных участников так называемой "Народной рады Бессарабии", пишет Думская. По словам председателя СБУ Виталия Грицака, это было частью плана дестабилизации, который российские спецслужбы начали реализовывать год назад.

Директор телекомпании "Новая волна" Глищинская (Романова) была арестована сотрудниками СБУ в апреле прошлого года. Полтора месяца назад в СИЗО у нее родился сын. Кроме того, у нее есть еще двое несовершеннолетних детей.

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Диденко — главный редактор сайта "Инфоцентр", принадлежащего сепаратисту Антону Давидченко. Во время ареста Диденко пытался бежать от сотрудников СБУ и выпрыгнул с 3-го этажа своей квартиры, в результате чего получил несколько переломов. При обыске правоохранители обнаружили у него кокаин. Суд приговорил Диденко к трем годам ограничения свободы, сейчас дело находится в апелляции.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на президента Украины Петра Порошенко, Солошенко и Афанасьев уже вылетели в Украину, обмен завершен.

Ранее сообщалось, что Солошенко и Афанасьева обменяют на Глищинскую и Мефёдова — гражданина России, уроженеца города Йошкар-Ола, столицы республики Марий-Эл.