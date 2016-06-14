Рада наконец-то внесла в повестку дня законопроект о Силах специальных операций

Об этом народный депутат от БПП Ирина Фриз сообщила в своем Facebook.

"Этот законопроект юридически создает Силы специальных операций как отдельный род сил Вооруженных сил Украины. Он направлен на то, чтобы приблизить Вооруженные силы к стандартам НАТО, привести в соответствие с утвержденным Стратегическим оборонным бюллетенем", - пояснила депутат.

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Она добавила, что Силы специальных операций являются крайне важным инструментом обеспечения безопасности нашего государства, ведь в мировой практике наиболее ответственные и важные операции проводились именно подразделениями ССО: SEALs, DELTA, Rangers, SAS. Именно ССО больше всего соответствует современным вызовам гибридной войны и современных военных конфликтов, в которых ставка делается на оперативность, мобильность и точность применения войск, а также на действия, которые планируются на опережение.

"Сделан первый шаг к тому, чтобы создать силы, которые нам были нужны 2 года назад, и которые не дали бы возможность произойти аннексии Крыма и начала войны на Донбассе", - подытожила Фриз.