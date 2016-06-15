ГПУ передала в суд дело о завладении Януковичем охотничьими угодьями "Сухолучье"

Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

В производстве фигурируют бывшие председатель Киевской облгосадминистрации и директор Днепровско-Тетеревского лесоохотничьего хозяйства, а также директор ООО «Киевуниверсалсервис», директор ООО «Дом Лесника», бывший помощник премьер-министра и еще 14 лиц-соучастников.

Указанные лица обвиняются в незаконном завладении совместно с Януковичем и в его интересах государственным имуществом в особо крупных размерах – земельным участком лесного фонда общей площадью 17,4791 га Днепровско-Тетеревского лесоохотничьего хозяйства на территории Сухолучского сельского совета Вышгородского района Киевской области стоимостью более 22 млн грн - путем оформления указанного земельного участка на предприятие ООО «Дом Лесника», подконтрольное Януковичу.

В ходе досудебного расследования наложен арест на участок, гостинично-ресторанный комплекс «Сухолучье», который на нем построен, а также на имущество в этом комплексе.

Кроме того, наложен арест на имущество вышеуказанных обвиняемых в размере более 10 млн грн.

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Санкция ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой), по которой открыто производство, предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Также сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК и объявлен в розыск Янукович и еще три человека. В настоящее время принимаются меры к началу специального (заочного) досудебного расследования в отношении этих лиц.