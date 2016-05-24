Адвокат переживает за жизнь Януковича, просит суд не разглашать его место пребывания

Об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свободы".

"Адвокат Януковича на суде над беркутовцами обратился с ходатайством не разглашать место проживания экс-президента. Говорит, есть угроза жизни", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 мая, адвокат Януковича заявил, что экс-президент может свободно передвигаться по миру, потому что никакие розыскные мероприятия в отношении него не проводятся.

"С учетом того, что Интерпол прекратил розыск Виктора Януковича, и, кстати, этот розыск проходил по делу "Укртелекома", не по делу Майдана, на сегодняшний день нет никаких преград для спокойного передвижения Виктора Януковича по территории мира", - сказал Сердюк.

По словам адвоката, никакие розыскные мероприятий в отношении Януковича не проводятся.

В то же время в ГПУ настаивают, что Янукович остается в розыске Интерпола, в частности, по делу о незаконном завладении средствами при строительстве спецлинии связи.