Порошенко рассказал, благодаря кому провалился проект "Новороссия"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Николаеве со студентами и преподавателями Черноморского государственного университета им. Петра Могилы.

"Когда-то Путин делал огромную ставку не только на Харьков и Запорожье, но и на Одессу, Николаев и Херсон в своем безумном проекте "Новороссия". И проект «Новороссия» провалился не только благодаря действиям украинской власти или волонтерам, украинского войска или украинских общественных организаций, а благодаря украинскому народу, в том числе и жителям Николаева", - сказал Порошенко.

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По словам президента, на востоке Украины, в зоне АТО, 60% тех, кто воюет с оружием в руках за независимость, суверенитет, территориальную целостность Украины, говорят на русском языке.

Как сообщал УНИАН, Порошенко в мае 2015 года заявлял, что проект "Новороссия", который должен был охватить девять областей Украины, провалился, и называл это самой большой победой за свой первый год президентства.