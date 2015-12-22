Тень "Новороссии": эксперт рассказал о вариантах развития событий на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение координатор проекта Аналитического центра Digests & Analytics Ukraine Вадим Хомаха высказал во время презентации аналитического доклада «Перспективы оккупированного Донбасса» в благотворительном фонде «Майдан иностранных дел».

«С начала «русской весны» в марте 2014 года политика Украины относительно самопровозглашенных образований не отличалась последовательностью и предсказуемостью», - отметил Хомаха.

Он добавил, что Россия не смогла реализовать свой проект «Новороссия» в южных и восточных областях Украины, но ей удалось создать зону постоянной напряженности на Донбассе.

«Проект «Новороссия» в принципе был провален, однако вариант возобновления этого проекта существует, он связан с расшатыванием Украины, что может привести к обострению внутриполитической ситуации в Украине», - сказал Хомаха.

Он отметил, что России удалось воплотить в жизнь концепцию «гибридной войны» на Донбассе.

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По мнению эксперта, ситуация в регионе вошла в фазу «не-войны», когда каждая из сторон не может добиться победы чисто военным путем. По словам Хомахи, нежизнеспособность проекта «ДНР-ЛНР» в рамках существующей территории и неспособность их к самофинансированию и обеспечению продовольствием может привести к попытке расширить границы самопровозглашенных так называемых «республик». Для этого Россия продолжает перебрасывать военную технику, топливо и боеприпасы к линии разграничения и проводит обучение подразделений армейских корпусов «ДНР» и «ЛНР».

Также Хомаха отметил, что в Украине нет четко сформулированной политики в отношении внутренне перемещенных лиц и специального органа, который бы системно занимался их проблемами, что приводит к отдалению населения оккупированных территорий от Украины.

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По его словам, отсутствие активной властной политики в отношении конфликта на востоке дезориентирует украинское общество и отодвигает решение проблемы Донбасса на неопределенный срок.

Кроме того, Хомаха отметил, что сейчас в Украине происходит фаза «не-войны».

«С одной стороны, мы проводим АТО, с другой - каждый день погибают и получают ранения украинские военные. Если конфликт будет продолжаться в таком же состоянии и в дальнейшем, мы будем иметь несколько сотен человек убитых и раненых на протяжении года», - сказал он.

Хомаха также отметил, что украинская власть не разработала стратегию ликвидации конфликта на Донбассе. По его словам, наиболее вероятный вариант - это продолжение «не-войны».

«Это не лучший, но и не худший вариант из тех, что могут быть. В этот момент Украина, несмотря на коррупцию, сможет накапливать силы и развивать обороноспособную армию», - добавил эксперт.

Он также не исключил интеграцию так называемых «республик» в Украину на условиях, навязанных Россией.

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«Этот вариант я считаю абсолютно возможным, если будут продавлены изменения в Конституцию, предложенные президентом Порошенко. Тогда будет фактически легализовано существование этих республик, и будут проведены выборы, это фактически легализация. Конфликт окончательно перейдет во внутриукраинский, что приведет к устранению всех препятствий для отмены санкций в отношении России», - сказал эксперт.

При этом Хомаха подчеркнул, что гражданское общество должно всячески противодействовать такому варианту развития событий.

По мнению эксперта, наиболее приемлемым сценарием может быть блокада оккупированных территорий на Донбассе и замораживание конфликта на длительный срок.

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«Я считаю, что с точки зрения Украины это лучший вариант. Это все-таки однозначно указание, что у нас есть агрессор - Россия, что мы потеряли часть территории, но мы не несем за нее ответственности не формально, а по факту, и мы строим такую экономику, которую хотим. К сожалению, в настоящее время я не вижу у властей Украины желания идти на этот вариант», - сказал Хомаха.