Парасюк объяснил, почему устроил драку в Раде с "Оппоблоком" (видео)

Он заявил, что его возмутили слова Колесникова о выборах в Кривом Роге, передает ZAXID.NET.

"Когда Садовый врал – когда приезжал в Кривой Рог и призвал переизбрать мэра, осуждал полицию, которая пыталась не допустить погромов и организовал в фойе горсовета так называемую "Народную стражу" из местных бандитов, или сейчас, когда он заградился стеной полиции от львовян, которые пришли посмотреть ему в глаза", - заявил Колесников на заседании Верховной Рады в среду, 15 июня.

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"Он начал комментировать ситуацию в Кривом Роге, назвал людей, которые там были, бандитами. Он имел в виду меня и моих собратьев, которые воевали", - пояснил Парасюк.

"Я не потерплю, чтобы какая-то московская зараза унижала меня и моих собратьев. Потом он начал говорить о Львове. По моему мнению, он вообще не имеет морального права говорить о Западной Украине, - добавил Парасюк. - Вы посмотрите как они разошлись, они уже не контролируют, что говорят. Они скоро о Майдане будут так говорить".

Он также рассказал, что почти не пострадал в драке – кто-то из оппонентов только поцарапал часами ему лицо.

"Я жив. Никто меня не побил. Это неправда", - заявил Парасюк.

Как сообщал УНИАН, 15 июня в сессионном зале Верховной Рады произошла потасовка из-за выступления народного депутата из "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова с критикой в адрес мэра Львова Андрея Садового и фракции "Самопомич".