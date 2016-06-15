В НАТО заявили, что Украина станет членом Альянса, когда будет к этому готова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве.

«НАТО мы можем сказать, что Бухарестский саммит и решение, которое было принято на этом саммите, остается в силе – Украина и Грузия когда-нибудь станут членами НАТО, если это будет желанием Украины и если Украина будет готова. Следовательно это остается в силе», - заявила Немиловская.

Читайте такжеСтолтенберг заявляет о прогрессе в реформах оборонной сферы Украины и призывает их продолжать

«А то, как и когда, и вообще Украина это сама решит, – это все было озвучено президентом Порошенко, что это фактически будет приниматься путем референдума», - сказала Немиловская.

В свою очередь, посол Литвы в Украине Марюс Януконис отметил, что «украинское руководство поставило себе стратегическую цель - к 2020 году достичь стандартов НАТО в своей системе обороны и модернизации Вооруженных сил. Эта цель остается пока основным ориентиром для Украины».

Как сообщал УНИАН, на Бухарестском саммите НАТО в апреле 2008 года была принята декларация, в которой сказано, что Украина и Грузия в будущем станут членами Альянса. В то же время в документе не содержится каких-либо сроков.