Минобороны подписало соглашение с Агентством НАТО по поддержке ВСУ

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Сообщается, что в церемонии подписания соглашения между Минобороны Украины и Агентством НАТО по поддержке и поставки об установлении отношений в сфере купли-продажи на поддержку Вооруженных Сил Украины принял участие министр обороны Украины Степан Полторак.

От Агентства НАТО соглашение подписал и.о. генерального менеджера Те Хоффман. Соглашение от украинской стороны подписал и.о. главы миссии Украина-НАТО Егор Божок.