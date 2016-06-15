Столтенберг заявляет о прогрессе в реформах оборонной сферы Украины и призывает их продолжать

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Брюсселе перед началом заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны.

«Трансформация Вооруженных сил Украины в то время, когда страна втянута в конфликт на востоке – непростая задача. Но мы видим некоторый прогресс в развитии необходимых рамок для реформ в секторе безопасности и обороны. Важно продвигаться вперед с реформами для стабильности Украины и безопасности всей Европы», - заявил генсек НАТО.

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По словам Столтенберга, это заседание Комиссии Украина-НАТО своевременно. «Мы будем обсуждать текущую ситуацию в сфере безопасности в Украине, прогресс, достигнутый в выполнении реформ в сфере обороны, и поддержку НАТО. Мы проложим путь к нашей встрече с президентом Порошенко на саммите в Варшаве», - детализировал он.

Генсек также подтвердил, что НАТО остается «непоколебимым в нашей поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности». «Мы будем продолжать предоставлять помощь Украине с тем, чтобы улучшить возможности защищать себя», - подчеркнул Столтенберг.