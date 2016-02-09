Столтенберг: НАТО продолжит оказывать решительную поддержку Вооруженным силам Украины

Об этом он сказал накануне заседания в Брюсселе министров обороны стран-членов Альянса, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что Украина продолжает занимать одно из главных мест в повестке дня Альянса.

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"Украина является той страной, в отношении которой мы очень сосредоточены. Мы продолжаем помогать Украине, обеспечивая политическую поддержку. Мы обеспечиваем практическую поддержку для Украины. Мы оказываем практическую поддержку... с помощью различных трастовых фондов. Помогаем Украине в сфере командования и контроля, системе логистики и многих других направлениях. И в дополнение к этому - НАТО обеспечивает обучение, помощь и поддержку (Вооруженных сил) Украины", - подчеркнул Столтенберг.

Он заверил, что "мы продолжим поддерживать Украину политически и практически".

Столтенберг, говоря о том, почему на текущей министерской встрече не будет заседания Комиссии НАТО-Украина, подчеркнул, что Альянс не может проводить такие заседания на каждой министерской встрече.

"Мы имели заседание комиссии прошлой осенью, и будем проводить заседание снова, я уверен в этом. Мы не в той позиции, когда мы можем проводить все различные комиссии, которые мы основали на всех наших министерских встречах", - пояснил Столтенберг.

Он также заверил, что снова будет встречаться с президентом Украины Петром Порошенко, и НАТО продолжит оказывать решительную поддержку Украине".