У Ющенко гордятся вкладом в стабилизацию ситуации в Грузии

Украина сделала значительный вклад в стабилизацию ситуации в Грузии.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии заместителя главы Секретариата Президента Украины Андрея ГОНЧАРУКА по поводу совместного визита Виктора ЮЩЕНКО и лидеров 4 стран Европейского Союза в Грузию.

“Визит стал ярким подтверждением того, что Украина сделала значительный вклад в международные усилия для начала стабилизации ситуации в регионе”, - сказал А.ГОНЧАРУК.

При этом он особо отметил то, что украинские предложения вошли в финальную версию плана урегулирования ситуации, которая была поддержана сторонами 13 августа.

“Львиная доля этого плана состоит из тех предложений, которые были представлены Президентом Украины во время его активных консультаций с зарубежными лидерами, о которых я говорил”, - отметил А.ГОНЧАРУК. По его словам, подтверждением является ссылка Президента Франции Николя САРКОЗИ на интенсивные контакты с В.ЮЩЕНКО, о чем он сказал во время пресс-конференции в Тбилиси.

А.ГОНЧАРУК также отметил, что кроме иллюстрации активного участия украинской стороны в урегулировании конфликта, визит засвидетельствовал солидарность украинцев с грузинским народом и верность Украины принципам демократии и заинтересованность в их утверждении в регионе.

Комментируя позицию Украины в переговорах, которые ведутся, заместитель главы Секретариата обратил внимание на то, что существует необходимость серьезного совершенствования формата участия миротворческого контингента в урегулировании ситуации в Грузии.

Он отдельно отметил, что ситуация с Грузией показала полную бездеятельность на первом этапе и несостоятельность в дальнейшем международных организаций, которые призваны отвечать за систему безопасности в Европе. Принцип коллективной безопасности и международные гарантии государственного суверенитета не сработали для Грузии, и, следовательно, можно допустить, не сработают и для Украины.

“Если бы вопрос в апреле относительно предоставления ПДЧ Грузии и Украине был решен иначе, а именно - положительно, с высокой вероятностью допускаю, что те события, которые произошли, не имели бы места”, - считает А.ГОНЧАРУК.

Он выразил надежду, что это стимулирует к выработке новых подходов в обеспечении безопасности обоих государств и безопасности в регионе.

Как сообщал УНИАН, 12 августа Президент Украины В.ЮЩЕНКО, Президент Эстонии Томас ИЛЬВЕС, Президент Литвы Валдас АДАМКУС, Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ и премьер-министр Латвии Ивар ГОДМАНИС осуществили визит в Тбилиси.

Глава Украинского государства отметил, что цель этого рабочего визита в Грузию - продемонстрировать поддержку и солидарность с грузинским народом и засвидетельствовать уважение к суверенитету и целостности границ Грузии.