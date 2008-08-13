Российские самолеты в Грузии сбивали украинские ракетчики?

Российские самолеты Су-25 и Ту-22, сбитые в зоне грузино-осетинского конфликта в ходе вооруженного противостояния, были уничтожены с помощью поставленных Украиной Грузии зенитно-ракетных систем С-200 и "Тор". На этих системах ПВО в Грузии работали украинские расчеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской военной делегации на заседании Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ.

Ранее, со ссылкой на источники в силовых ведомствах, российские информагентства сообщали, что российские боевые самолеты были сбиты поставленными из Украины системами ПВО, напоминает Лента.ру. Официального подтверждения этой информации ни от одной из сторон конфликта не поступало.

За пять дней вооруженного противостояния в Южной Осетии российские ВВС потеряли 4 самолета: три штурмовика Су-25 и один Ту-22.