Скандал с историей по отмене люстрации: Парубий провел встречу с главой КС

Об этом сообщил пресс-секретарь Парубия Андрей Ковалев, пишет Украинская правда.

"Действительно, он встречался с председателем Конституционного суда. Андрей Владимирович этого не скрывает", - отметил он.

"Встреча была посвящена вопросу люстрации", - добавил он.

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Как известно, ранее депутаты сообщали, что в 14 часов в пятницу КС должен был заседать по поводу представления о признании неконституционными положений закона об Очищении власти.

Напомним, Конституционный суд намерен отменить люстрацию чиновников, которые работали на руководящих должностях во времена экс-президента Виктора Януковича.