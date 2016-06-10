Скандал с историей по отмене люстрации: Парубий провел встречу с главой КС
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в пятницу провел встречу с председателем Конституционного суда Украины Юрием Баулиным.
Об этом сообщил пресс-секретарь Парубия Андрей Ковалев, пишет Украинская правда.
"Действительно, он встречался с председателем Конституционного суда. Андрей Владимирович этого не скрывает", - отметил он.
"Встреча была посвящена вопросу люстрации", - добавил он.
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Как известно, ранее депутаты сообщали, что в 14 часов в пятницу КС должен был заседать по поводу представления о признании неконституционными положений закона об Очищении власти.
Напомним, Конституционный суд намерен отменить люстрацию чиновников, которые работали на руководящих должностях во времена экс-президента Виктора Януковича.