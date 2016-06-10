Решение КС о неограниченных судейских пенсиях украинцам обойдется в десятки миллионов гривень ежегодно - Емец

Об этом заявил представитель фракции "Народный фронт", первый заместитель председателя Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец, комментируя соответствующее решение суда.

Он напомнил, что Верховный суд обратился в Конституционный суд с просьбой отменить принятый парламентом законом, согласно которому были отменены огромные пожизненные доплаты к пенсиям судьям.

"Сегодня Конституционный Суд отменил наш закон, и теперь все судьи, которые уходят в отставку, - более того, все судьи, которые уже ушли в отставку, - получат супер-доплаты, которые являются намного большими, чем пенсии", - возмутился народный депутат.

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Он добавил, что теперь пенсия судьи фактически неограничена и может составлять и 20, и 30, и 40 тысяч гривен".

По словам Леонида Емца, это будет стоить Государственному бюджету десятки миллионов гривень ежегодно.

Парламентарий также отметил, что суть отмененного закона заключалась в том, что каждый гражданин Украины должен быть в равных условиях, то есть "если учитель всю жизнь добросовестно выполнял свою работу, то он должен получать такую же пенсию, как и судья, который тоже выполнял свою работу".

"Но судьи решили, что они лучше учителей и прочих пенсионеров и всегда "рисовали" себе огромные выплаты. Мы законом эту опцию убрали, но Конституционный Суд обращение Верховного Суда вернул всем судьям эту возможность", - сказал Леонид Емец.

Он также добавил, что это решение будет касаться не новых судей, которых должны избрать на открытых конкурсах (в результате судебной реформы. – Ред.), а старых судей времен Януковича, которые уже находятся в отставке или уйдут в отставку из-за невозможности пройти новые прозрачные конкурсы.